Вашингтон, 11 марта, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Российские авиационные бомбы ничего не оставляют от укреплённых позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The Washington Post.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Российские воздушные силы, согласно мнению западных экспертов, значительно повысили свою эффективность в украинском конфликте, увеличив использование планирующих авиабомб, что и привело к недавним военным успехам на поле боя», — говорится в материале.

Как отмечает американское издание, военнослужащие ВСУ сетуют на разрушительную мощь таких снарядов, поскольку бомбы ничего не оставляют от их укреплений. Кроме того, у Вооружённых сил России (ВС РФ) в запасе огромное количество боеприпасов этого вида, поэтому они могут сбрасывать их по 100 раз в день, добавляют журналисты.

Также, по информации газеты, ВСУ признали, что им практически нечем противостоять российским авиабомбам: их ПВО не предназначена для такого вооружения. Кроме того, самолёты ВС РФ сбрасывают снаряды вне зоны поражения систем украинской противовоздушной обороны.

СМИ добавляет, что российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне специальной военной операции. Боевые самолёты ВС РФ получили возможность бить по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь при этом под огонь зенитных ракетных комплексов, говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее о больших потерях украинской армии из-за российских авиабомб ФАБ-1500 сообщал американский телеканал CNN. Журналисты отметили, что использование этого вида снарядов подорвало оборону ВСУ и нарушило баланс сил на фронте. Один из украинских военных назвал ФАБ-1500 адом.

СМИ уточнило, что эти авиабомбы обладают большой мощью и могут наносить серьёзный ущерб критической инфраструктуре. Удары с использованием ФАБ-1500 также бьют по моральному состоянию украинских военнослужащих.

В начале октября 2023 года полковник в отставке Виктор Баранец сообщил, что российские войска уничтожили бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» ВСУ. Объект находился недалеко от села Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В середине января 2024 года бывший полковник СБУ Олег Стариков подчеркнул, что украинские силы ПВО не могут сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Он уточнил, что РФ использует в зоне спецоперации ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000 и у страны есть десятки тысяч таких боеприпасов.