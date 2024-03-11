Москва, 11 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Кремля.

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«Юрий Иванович, знаю, что идёт подготовка к новой миссии на МКС. Как идёт эта работа? Давайте с этого начнём», — предложил Путин в начале встречи.

Руководитель «Роскосмоса» сообщил, что подготовка новой экспедиции на МКС находится в финальной стадии, сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа из трёх человек.

Борисов отметил, что в состав экипажа вошли командир корабля Олег Новицкий, белорусский космонавт Марина Василевская и американский астронавт Трейси Дайсон.

Также глава «Роскосмоса» подарил Путину портрет Юрия Гагарина. 9 марта исполнилось 90 лет со дня рождения первого космонавта.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта командир отряда «Роскосмоса» Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от датчанина Андреаса Могенсена. Могенсен вручил Кононенко символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол. Российскому космонавту предстоит командовать МКС до конца сентября 2024 года. За это время он улучшит мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1110 суток.

5 марта астронавты NASA Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин прибыли на МКС. Пристыковку к модулю Harmony американского сегмента МКС осуществили в автоматическом режиме. Экипаж миссии Crew-8 будет находиться на станции до середины августа 2024 года.