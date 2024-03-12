Белгород, 12 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ увеличилось до пяти человек, сообщил 12 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Изветия/Павел Волков

Так, по его данным, в селе Головино после обстрела украинских военных за помощью обратились двое мирных жителей. У мужчины лёгкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. У женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра.

«Бригадой скорой раненая доставлена в Городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести», — написал он.

Ранее он информировал о трёх пострадавших в результате обстрела города Шебекино.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 марта Гладков предупредил в Telegram-канале, что на всей территории Белгородской области действует сигнал ракетной опасности.

Позднее глава региона сообщил, что в Белгородском районе система ПВО уничтожила пять воздушных целей на подлёте к городу, а в Борисовском районе были сбиты четыре украинских беспилотника самолётного типа.

Со стороны украинских боевиков также подверглись атаке сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. Так, в результате падения с последующей детонацией беспилотника осколками было выбито несколько окон в двух многоквартирных домах на территории Шебекино. В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи.