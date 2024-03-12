Цхинвал, 12 марта, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала лишить гражданства России троих депутатов парламента Южной Осетии, их заподозрили в создании угрозы национальной безопасности стран, пишет 12 марта газета «Ведомости».

Петр Ковалев/ТАСС

В частности, парламентарии из фракции «За справедливость» Гарри Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамболат Медоев совершили действия, направленные на обострение военно-политической обстановки вблизи государственной границы России, уточнили в спецслужбе.

ФСБ направила требование для прекращения гражданства России, в ответ депутаты обратились в суд Владикавказа, оспаривая это требование.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Госдуме предложили расширить перечень преступлений, за которые лишают приобретённого гражданства России.

Депутаты предложили в список добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, в том числе уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах.

В апреле 2023 года глава государства Владимир Путин подписал закон «О гражданстве Российской Федерации». Он предусматривает лишение приобретённого гражданства, в частности за терроризм, преступления против государства и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.