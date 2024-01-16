Москва, 17 января, 2024, 00:00 — ИА Регнум. В Госдуму внесён законопроект, которым расширяется перечень тяжких преступлений, за которые лишат приобретённого гражданства России. Депутаты предложили в список добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, в том числе уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах. Проект опубликован в думской электронной базе.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По инициативе группы депутатов предлагается лишать российского паспорта тех, кто получил гражданство РФ и в дальнейшем совершил (осуществил приготовление к преступлению или покушение на преступление) умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление или одно из преступлений Уголовного кодекса.

В перечень вошли статьи УК: о возбуждении ненависти либо вражды; разглашении гостайны, участие в деятельности нежелательной в РФ организации; призывы к введению санкций против России; надругательство над гербом или флагом России; публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; реабилитация нацизма; применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года глава государства Владимир Путин подписал закон «О гражданстве Российской Федерации». Он предусматривает лишение приобретённого гражданства, в частности, за терроризм, преступления против государства и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

С новым указом президента РФ о приёме в гражданство России иностранцев, подписавших контракт с Минобороны РФ, проблема выдачи ветеранов спецоперации за «наёмничество» будет решена. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.