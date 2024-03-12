Белгород, 12 марта, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками города Шебекино Белгородской области выросло до двух. Об этом 12 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия. Есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения брюшной полости», — написал Гладков.

Он отметил, что бригада скорой помощи увезла раненого в Белгород в городскую больницу №2.

Ранее сообщалось, что при обстреле пострадала женщина, она получила осколочное ранение лица. Рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась.

Как ранее передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что со стороны украинских боевиков подверглись атаке сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. Так, в результате падения с последующей детонацией беспилотника осколками было выбито несколько окон в двух многоквартирных домах на территории Шебекино. В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи.

В ночь на 12 марта Белгородский район подвергся атаке киевских боевиков с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства.

Также 12 марта под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ Белгородской области. По данным регионального МЧС, под огнём киевских боевиков оказался посёлок Горьковский. Жителей призвали спуститься в укрытия.