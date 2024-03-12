Авдеевка, ДНР, 12 марта, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил освобождённую Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

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Кириенко осмотрел коксохимический завод, а также передал гуманитарную помощь местным жителям.

«С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели авдеевский коксохимзавод, ущерб ещё оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, «Азовсталь». Пообщались с жителями Авдеевки, передали гуманитарную помощь. Они рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов», — написал Пушилин, отметив, что местной администрации поставлены задачи по решению проблем.

Глава ДНР пообещал обеспечить город компактной хлебопекарней. Пушилин отметил самоорганизацию местных жителей и их желание восстановить мирную жизнь в городе.

Глава республики также пообещал жителям Авдеевки оказать помощь в получении российских паспортов и других документов.

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«С Сергеем Владиленовичем рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут ещё как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город. А ещё люди интересовались, как они могут проголосовать на выборах президента России. Мы создали все необходимые возможности, чтобы жители Авдеевки могли реализовать своё право участия в выборах — все желающие это смогут сделать», — заключил Пушилин.

Вместе с тем Пушилин напомнил, что коксохимический завод входит в пятёрку крупнейших производств всей Европы, поэтому продукция этого завода востребована. Дать оценку по потенциальному возобновлению производства на коксохимическом заводе предстоит специалистам, добавил он, подчеркнув, что предприятие является градообразующим и важным с точки зрения трудоустройства жителей.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки, а 20 февраля сообщил подробности подготовки операции по взятию города. По его словам, освободили с минимальными потерями с российской стороны, активно применяя авиаудары. Министр уточнил, что бойцы ВСУ убегали из города, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых.

После освобождения Авдеевки армия России продолжила продвижение на запад. Шойгу 5 марта рассказал, что ВСУ после бегства из города так и не смогли организовать оборону на этом направлении из-за натиска российских военных.

Издание Business Insider 6 марта написало, что командование ВСУ допустило серьёзные ошибки при планировании линии обороны в районе Авдеевки. Отмечалось, что украинское руководство упустило возможность вовремя построить оборонительные линии на этом ключевом участке фронта, сумев добиться лишь незначительных успехов и вырыв только «элементарные» окопы.

Обозреватель издания Business Insider Элла Шерман 9 марта написала, что после бегства украинской армии из Авдеевки Киев может потерять ещё больше территорий при продвижении Вооружённых сил России.

Журналист признала, что армия России после Авдеевки не снизила темпов продвижения, освободив несколько населённых пунктов.

Ресурсы Украины стремительно заканчиваются, и в случае, если Киев не сможет вовремя получить необходимое оборудование и возвести мощные оборонительные линии, российские подразделения легко прорвут оборону украинских войск.