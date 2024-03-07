Вашингтон, 7 марта, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Командование украинской армии допустило серьёзные ошибки в ходе планирования оборонительной линии в районе Авдеевки. Об этом 6 марта написало издание Business Insider.

Кадр из Телеграм-канала Zelenskiy official

«Проблемы при планировании привели к тому, что Украина упустила возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта», — отмечается в публикации.

По словам автора статьи, украинское командование начало возводить оборонительные сооружения у Авдеевки только три месяца назад, сумев добиться лишь невпечатляющих успехов и только вырыв «элементарные» окопы.

Отставной полковник украинских войск Сергей Грабский в беседе с изданием признал, что командование ВСУ на фоне нехватки живой силы и оборудования не уделило достаточно внимания обороны, из-за чего строительство оборонительных линий отстало от плана.

Украинская армия может выиграть время для укрепления линий обороны в случае замедления продвижения Вооружённых сил России, однако удастся ли это Киеву, покажет только время, заключил авторы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 марта американская газета The Wall Street Journal написала, что усилия командования ВСУ по возведению оборонительных укреплений вдоль линии фронта не привели к каким-либо существенным результатам. Отмечалось, что украинские войска пытаются повторить успешные действия армии России, в «сложной сети препятствий» которых во время контрнаступления летом и осенью 2023 года завязли ВСУ.

Американская газета The New York Times 2 марта написала, что ВСУ создали на авдеевском направлении слишком простые линии окопов. По мнению изучивших спутниковые снимки журналистов издания, в них не хватает дополнительных укреплений для замедления танков и защиты важных объектов.

Главком украинской армии Александр Сырский 13 февраля объявил о переходе ВСУ к обороне с целью нанесения России «максимальных потерь». Он также заявил о готовности отступать, чтобы не жертвовать всем личным составом.