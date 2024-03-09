Вашингтон, 9 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. После бегства украинской армии из Авдеевки Киев может потерять ещё больше территорий при продвижении Вооружённых сил России. Такое мнение 9 марта высказала обозреватель издания Business Insider Элла Шерман.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

«Украина всё ещё может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после… [освобождения] Авдеевки», — написала она.

Журналист признала, что армия России после Авдеевки не снизила темпов продвижения, освободив несколько населённых пунктов.

Ресурсы Украины стремительно заканчиваются, и в случае, если Киев не сможет вовремя получить необходимое оборудование и возвести мощные оборонительные линии, российские подразделения их легко прорвут.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта немецкий журналист Ибрагим Набер заявил, что российская армия пробила фронт на разных участках в зоне СВО из-за дефицита живой силы и боеприпасов у ВСУ. По его словам, уже летом российские военные могут прорвать оборону украинских войск и наступит переломный момент в ходе спецоперации.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 8 марта признал, что даже на снимках из космоса видно неоспоримое превосходство российских укреплений над украинскими. Он отметил, что проблема со строительством укреплений на Украине существует уже не менее десяти лет.

Ранее в этот же день британский эксперт Александр Меркурис заявил, что положение ВСУ на фронте стало настолько отчаянным, что Киев вынужден бросать все силы и лучшие образцы техники стран НАТО для защиты позиций. Он отметил, что российская авиация за день совершает сотню боевых вылетов для бомбардировок украинских позиций.