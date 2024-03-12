Воронеж, 12 марта, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Со стороны Украины к Воронежской области приближается вражеский беспилотник самолётного типа. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

ИА REGNUM Воронеж

«Объявляется опасность атаки БПЛА! Силы ПВО готовы. Будьте внитательны и осторожны», — призвал Гусев население и добавил, что вся информация у него появляется оперативно.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны 12 марта обнаружили и сбили над Воронежем беспилотный летательный аппарат.

По предварительной информации, последствий на земле нет.

В Курской области средства противовоздушной обороны ночью 12 марта нейтрализовали три украинских беспилотника над Фатежским и Золотухинским районами.

В Раменском городском округе в ночь на 12 марта средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.