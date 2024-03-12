Воронеж, 12 марта, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили над Воронежем беспилотный летательный аппарат. Об этом 12 марта сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

По предварительной информации, последствий на земле нет. Режим опасности от воздушных целей в Воронежской области не вводился, уточнил Гусев.

Губернатор заверил, что оперативная ситуация в регионе контролируется.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области средства противовоздушной обороны ночью 12 марта нейтрализовали три украинских беспилотника над Фатежским и Золотухинским районами.

Позже стало известно о ещё трёх уничтоженных беспилотниках ВСУ в небе над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.

В Раменском городском округе в ночь на 12 марта средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.