В Воронеже уничтожили украинский беспилотник
В Воронежской области силы ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ
Воронеж, 12 марта, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили над Воронежем беспилотный летательный аппарат. Об этом 12 марта сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
По предварительной информации, последствий на земле нет. Режим опасности от воздушных целей в Воронежской области не вводился, уточнил Гусев.
Губернатор заверил, что оперативная ситуация в регионе контролируется.
Как сообщало ИА Регнум, в Курской области средства противовоздушной обороны ночью 12 марта нейтрализовали три украинских беспилотника над Фатежским и Золотухинским районами.
Позже стало известно о ещё трёх уничтоженных беспилотниках ВСУ в небе над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.
В Раменском городском округе в ночь на 12 марта средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.