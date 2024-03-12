Вашингтон, 12 марта, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Полуостров Крым стал российским регионом по результатам демократического референдума, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Карлсон напомнил, как в 2014 году абсолютное большинство русскоязычного Крыма проголосовало за воссоединение с Россией.

«В Крыму прошёл референдум, на котором спросили подавляющее большинство, 90% русскоязычного населения Крыма, хотят ли они быть частью Украины после переворота 2014 года или частью России. И они сказали, России. Я бы сказал, это демократический процесс», — сказал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, Солидарность с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что Донбасс и Крым должны остаться российскими, выразил американский предприниматель Илон Маск.

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина готовит серьёзную военную операцию в Крыму. Он обозначил действия ВСУ в Чёрном море как подготовку к операции. Кроме того, по его словам, украинские войска в 2022–2023 годах осуществляли в районе Чёрного моря действия, которые были «связаны одним стратегическим замыслом».

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу Крыма в состав Украинской ССР в 1945 году преступным актом. По его словам, у данного решения не было никакой целесообразности.

Президент России Владимир Путин в опубликованном 25 февраля на сайте Кремля обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней» назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью страны.

Полуостров Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 года на киевском майдане незаконным образом свергли законно избранную власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.