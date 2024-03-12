Москва, 12 марта, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Основной целью и задачей НАТО является ослабление и расчленение России. Об этом «РИА Новости» заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, что основная цель НАТО — Россия. После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну», — сказал он.

По словам Цекова, вместо договорённости о взаимной безопасности в НАТО прикрываются демагогией о свободе и демократии. Также он напомнил, что альянс запомнился лишь войнами. В качестве примера политик привёл бомбардировку Югославии и конфликт на Украине.

После всех расширений к российским границам России, скорее всего, жизнь НАТО не будет долгой, а сколько времени на это потребуется покажет история. Североатлантический альянс исчезнет с политической карты международного сообщества, этот процесс неизбежен, добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не ищет прямого конфликта с США и НАТО. Об этом говорится в докладе директора американской национальной разведки Эврил Хейнс.

Обозреватель американского журнала American Conservative Дэниел Депетрис заявил о неготовности НАТО вступать в прямой вооружённый конфликт с Россией из-за Украины. По мнению журналиста, альянсу пора прямо заявить Украине, что её не ждут в составе НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не поддерживает высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину, и посоветовал Макрону консультироваться по таким вопросам с членами альянса.