Вашингтон, 9 марта, 2024, 18:48 — ИА Регнум. НАТО не желает вступать в прямой вооружённый конфликт с Россией из-за Украины. Такое мнение 8 марта высказал обозреватель американского журнала American Conservative Дэниел Депетрис.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Если НАТО не желает воевать за Украину сегодня, едва ли она загорится желанием завтра. И [президент России Владимир] Путин это знает», — написал он.

По словам журналиста, альянсу пора прямо заявить Украине, что её не ждут в составе альянса.

Ни США, ни Великобритания, ни Германия не готовы подергать риску свою национальную безопасность из-за Украины, отметил Депетрис.

«Вместо того чтобы выложить Украине всё начистоту (что у Запада нет ни малейшего резона воевать с Россией за Украину), он предпочитает поддерживать надежды Украины на плаву причудливым сочетанием витиеватых фраз, одобрительного похлопывания по плечу и добродетельной показухи», — признал он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта французская газета L’Indépendant написала, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с лидерами парламентских партий рассказал о возможности начала Парижем интервенции в случае наступления российской армии на Киев или Одессу.

Позднее в этот же день министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что обсуждение возможности отправки западных войск на Украине не касается их участия в боях. Он уточнил, что французские военные могут помогать ВСУ в разминировании и обучать украинских бойцов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 6 марта, что Запад играет с огнём, обсуждая отправку войск на Украину. Он уточнил, что в Москве слышат все противоречивые заявления по этому поводу.