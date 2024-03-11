Вашингтон, 11 марта, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Россия не ищет прямого конфликта с США и НАТО. Об этом говорится в докладе директора американской национальной разведки Эврил Хейнс.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с вооружёнными силами США и НАТО и будет продолжать асимметричную деятельность ниже того уровня, который, по её расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе», — указано в документе, представленном Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

При этом американская разведка отмечает Россию как «устойчивого и способного противника».

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта обозреватель американского журнала American Conservative Дэниел Депетрис заявил о неготовности НАТО вступать в прямой вооружённый конфликт с Россией из-за Украины. По мнению журналиста, альянсу пора прямо заявить Украине, что её не ждут в составе НАТО. Ни США, ни Великобритания, ни Германия не готовы подвергать риску свою нацбезопасность из-за Украины, добавил Депетрис.

В Кремле 11 марта подчеркнули, что руководство РФ внимательно следит за ситуацией вокруг возможной отправки воинских контингентов из стран НАТО в зону украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы давно располагали информацией о нахождении на украинской территории лиц, имеющих «прямое отношение к НАТО». Это очень опасная линия, которая потенциально может иметь нежелательные последствия, подчеркнул он.