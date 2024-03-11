Вашингтон, 12 марта, 2024, 00:59 — ИА Регнум. После эскалации конфликта в секторе Газа существенно возросла угроза террористических актов в США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса.

Fbi.gov Эмблема ФБР

«С 7 октября 2023 года эта угроза вышла на совершенно иной уровень», — сказал он.

Глава ФБР добавил, что настало время для гораздо большей бдительности.

Как сообщало ИА Регнум, по информации газеты Daily Mail, британские спецслужбы предупредили парламент Великобритании о резком росте террористической угрозы в стране. Источник издания утверждал, что часто перехватываются разговоры экстремистского характера, которых не фиксировали с момента событий 11 сентября 2001 года в США с терактами «башнями-близнецами». Терактов опасаются и в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, который начался с 10 марта. Авторы написали, что эскалация в секторе Газа используется экстремистами как предлог для вербовки радикалов.

Президент США Джо Байден 10 марта обратился с письмом к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан. Он заявил, что намерен продолжать работу по установлению незамедлительной и устойчивой паузы в боевых действиях как минимум на шесть недель в рамках сделки по освобождению заложников. Также Байден обещал работать над построением долгосрочного будущего, стабильности, безопасности и мира. По словам Байдена, в США наблюдается «ужасающий» всплеск ненависти по отношению к американцам-мусульманам. Глава Белого дома отметил, что его администрация разрабатывает первую в истории страны «Национальную стратегию по борьбе с исламофобией и связанными с ней формами предубеждений и дискриминации».