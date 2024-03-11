Вашингтон, 11 марта, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден обратился с письмом к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан. Заявление распространила 10 марта пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден указал, что страдания палестинского народа в секторе Газа занимают все его мысли.

«Этот священный месяц — время размышлений и обновления. В этом году он приходится на момент огромной боли… Когда в предстоящие дни и недели мусульмане по всему миру будут собираться за разговением, мысли многих будут заняты страданием палестинского народа. Тем же заняты и мои мысли», — написал президент США.

Байден дал обещание продолжить работу с Израилем над увеличением объёмов гуманитарных поставок, в том числе и морским путём, и настаивать на расширении маршрутов и открытии большего числа пропускных пунктов.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что намерен продолжать работу по установлению незамедлительной и устойчивой паузы в боевых действиях как минимум на шесть недель в рамках сделки по освобождению заложников. Также Байден обещал работать над построением долгосрочного будущего, стабильности, безопасности и мира.

Американский лидер отметил, что в США наблюдается «ужасающий» всплеск ненависти по отношению к американцам-мусульманам, и указал, что его администрация разрабатывает первую в истории страны «Национальную стратегию по борьбе с исламофобией и связанными с ней формами предубеждений и дискриминации».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден отдал приказ Пентагону построить временный порт на побережье сектора Газа в Средиземном море для доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

При этом президент США подчеркнул, что у Израиля есть право преследовать палестинское движение ХАМАС. Вместе с тем он признал, что конфликт привёл к большим потерям среди гражданских лиц.

Газета The Hill 4 марта написала, что администрация США стала активнее призывать Израиль к временному прекращению огня в Газе. Кроме того, в публикации говорится о том, что американское руководство начало чаще требовать от израильской стороны увеличить объёмы гуманитарной помощи для жителей анклава.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта стала ярким примером провала американской политики на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что США пытались монополизировать урегулирование в этом регионе. Российский лидер указал на необходимость решения вопроса создания суверенного палестинского государства.