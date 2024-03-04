Лондон, 4 марта, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Британские спецслужбы сообщили парламенту Великобритании о резком росте террористической угрозы в стране. Об этом написала газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

«Угроза террористической атаки на британской земле резко возрастает», — цитирует сотрудников спецслужбы издание.

По информации источника, британские спецслужбы часто перехватывают разговоры экстремистского характера, которых не фиксировалось с момента событий 11 сентября 2001 года в США с терактами «башнями-близнецами».

«Существует реальный риск скоординированной террористической атаки в Великобритании или нападения с участием террориста-одиночки», — пояснил инсайдер.

Терактов опасаются и в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, который начнётся 10 марта.

Британских политиков, написала газета, предупредили, что эскалация в секторе Газа используется экстремистами как предлог для вербовки радикалов.

Как сообщало ИА Регнум, в Берлине спецназ 3 марта проводил операцию в рамках дела о террористах «Фракции Красной армии» (RAF), в районе Фридрихсхайн были слышны выстрелы.

Задержаны как минимум два человека.

Ранее в Берлине была арестована террористка RAF Даниэла Клетте, которая участвовала в нападении на посольство США в Бонне в 1991 году и подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993-м.

В начале января Bild сообщил, что в Рождество и Новый год террористы намеревались протаранить Кёльнский собор автомобилем со взрывчаткой, а также устроить взрыв в главном соборе Вены.