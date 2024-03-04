Власти Британии предупредили о рисках террористических атак в стране
DM: спецслужбы предупредили власти Британии об активизации террористов и рисках
Лондон, 4 марта, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Британские спецслужбы сообщили парламенту Великобритании о резком росте террористической угрозы в стране. Об этом написала газета Daily Mail.
«Угроза террористической атаки на британской земле резко возрастает», — цитирует сотрудников спецслужбы издание.
По информации источника, британские спецслужбы часто перехватывают разговоры экстремистского характера, которых не фиксировалось с момента событий 11 сентября 2001 года в США с терактами «башнями-близнецами».
«Существует реальный риск скоординированной террористической атаки в Великобритании или нападения с участием террориста-одиночки», — пояснил инсайдер.
Терактов опасаются и в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, который начнётся 10 марта.
Британских политиков, написала газета, предупредили, что эскалация в секторе Газа используется экстремистами как предлог для вербовки радикалов.
Как сообщало ИА Регнум, в Берлине спецназ 3 марта проводил операцию в рамках дела о террористах «Фракции Красной армии» (RAF), в районе Фридрихсхайн были слышны выстрелы.
Задержаны как минимум два человека.
Ранее в Берлине была арестована террористка RAF Даниэла Клетте, которая участвовала в нападении на посольство США в Бонне в 1991 году и подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993-м.
В начале января Bild сообщил, что в Рождество и Новый год террористы намеревались протаранить Кёльнский собор автомобилем со взрывчаткой, а также устроить взрыв в главном соборе Вены.