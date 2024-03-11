Москва, 11 марта, 2024, 17:18 — ИА Регнум. В Москве к выходным ожидается повышение температуры до плюс 10 градусов, сообщил 11 марта «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Известия/Константин Кокошкин

По его данным, 12–14 марта днём температура в российской столице будет показывать плюс 3 — плюс 5 градусов, ночью от минус 11 до минус 6.

По словам Вильфанда, повышение температуры произойдёт 15 марта, когда воздушные массы будут поступать в Москву с юга. Днём прогнозируется от плюс 3 до плюс 7 градусов, ночью около минус 5 градусов.

В предстоящие выходные температура будет держаться в районе плюс 5 — плюс 10 градусов. Такая температура будет на четыре градуса выше нормы и будет соответствовать апрельским значениям, уточнил он.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в марте будет и понижение температуры до минус 8 — минус 10, назвав такие перепады температуры типичными для марта.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале марта температура воздуха в Москве может опуститься до –15 градусов. По его словам, весна 2024 года окажется крайне неустойчивой.

Позднее в этот же день Вильфанд заявил, что природное явление Эль-Ниньо, которое могло спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, с апреля будет прекращать своё действие. По его словам, вместо этого во второй половине года с вероятностью более 60% начнётся Ла-Нинья — холодный аналог Эль-Ниньо, который снизит температуру на планете ниже нормальных значений.