Москва, 22 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В начале марта температура воздуха в Москве может опуститься до 15 градусов ниже нуля. Об этом 21 февраля рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наталья Селиверстова /РИА Новости

По его словам, в конце нынешней недели в Москву придёт оттепель, причиной которой станет противостояние сибирского антициклона и североатлантического циклона, что приведёт к устойчивому выносу влажного воздуха из района Чёрного моря.

«В ночные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, днём температура воздуха подрастёт до плюс 1 — плюс 4, а это уже мартовские показатели климата», — сказал он.

Тишковец уточнил, что в это время ожидаются незначительные локальные смешанные осадки и слякотная погода, которая под конец зимы даст обманчивое «ощущение неотвратимости» прихода весны.

На следующей неделе атмосферное давление начнёт расти, и погода будет улучшаться, однако также на ней отразится холодное дыхание Сибири, отметил синоптик.

«По ночам ударят морозы до минус 7 — минус 12, с наступлением марта до минус 10 — минус 15, днем не выше нуля — минус 5, что подтвердит статус марта как ещё одного зимнего месяца. Не даром в народе говорят: «Пришёл марток — надевай семеро порток». Грядущая весна будет крайне неустойчивой», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что приход климатической весны в Москве ожидается в первой декаде апреля. Он уточнил, что вероятность того, что март будет тёплым, крайне невелика.

Позднее в этот же день Вильфанд заявил, что природное явление Эль-Ниньо, способное спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, с апреля будет прекращать своё действие. По словам синоптика, во второй половине текущего года с вероятностью более 60% начнётся Ла-Нинья — холодный аналог Эль-Ниньо — который снизит температуру на Земле ниже нормы.