Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Американская певица Мадонна на своём концерте в Лос-Анджелесе спросила у зрителя в инвалидном кресле, почему он, в отличие от остальных, не танцует.

chrisweger Певица Мадонна

Видеозапись была опубликована изданием Pop crave на странице в соцсети Х (Twitter).

«Ты так и собираешься сидеть?» — спросила певица.

Мужчина не ответил. Мадонна, подойдя ближе, увидела, что он сидит в инвалидном кресле, и извинилась. Свои ранее сказанные слова она назвала «политически некорректными» и поблагодарила мужчину за то, что тот пришёл на концерт.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в 2023 году руководители благотворительной «Всемирной федерации Эфиопии» призвали лишить связанные с Мадонной организации возможности контактировать с детьми из Африки. Они предложили провести расследование возможной торговли детьми и их сексуальной эксплуатации данными организациями, отметив, что американская певица использовала влияние и славу для «проведения социальных экспериментов над детьми».

В июне 2023 года сообщалось, что Мадонну госпитализировали в связи с заражением серьёзной бактериальной инфекцией. Певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, будучи подключённой к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Все запланированные мероприятия с её участием были отменены.