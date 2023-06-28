Вашингтон, 29 июня, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Американскую певицу Мадонну госпитализировали в связи с заражением серьёзной бактериальной инфекцией. Об этом 28 июня сообщил менеджер знаменитости Гай Осири в своих социальных сетях.

chrisweger Певица Мадонна

Как уточнил Осири, у Мадонны 24 июня была диагностирована серьёзная бактериальная инфекция, из-за которой ей пришлось провести несколько дней в отделении интенсивной терапии. Певице пришлось некоторое время провести под аппаратом искусственной вентиляции лёгких, но сейчас её состояние улучшается и ожидается полное восстановление.

Также представитель Мадонны уточнил, что из-за серьёзного ухудшения самочувствия певицы отменены все запланированные мероприятия с её участием, включая мировое турне Celebration, приуроченное к 40-летнему юбилею творческой карьеры мировой знаменитости.

«Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты», — добавил Осири.

Певица Мадонна известна скандальной репутацией. Ранее ИА Регнум сообщало, что Мадонну заподозрили в причастности к торговле африканскими детьми. Благотворительная организация «Всемирная федерация Эфиопии» призвала ограничить для Мадонны доступ к африканским детям, пока не будет проведено тщательное расследование торговли детьми.