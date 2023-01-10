Лилонгве, 10 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Американскую певицу Мадонну заподозрили в торговле африканскими детьми, сообщает портал The Times Nigeria.

chrisweger Певица Мадонна

Благотворительная организация «Всемирная федерация Эфиопии» считает, что необходимо ограничить доступ Мадонны к африканским детям, пока не будет проведено тщательное расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации детей, рабства, угроз принуждения, мошенничества, обмана и злоупотребления властью или уязвимостью детей. Активисты делают акцент на скандальной репутации Мадонны. По их мнению, Мадонна использовала влияние и славу для «проведения социальных экспериментов над детьми».

К президенту Малави Лазарусу Чаквере обратились активисты с просьбой проверить деятельность фонда певицы «Воспитание Малави», основанного в 2006 году. Уточняется, что фонд помогал жителям развитых стран усыновлять детей из Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская исполнительница Мадонна высказалась относительно трагедии, которая произошла в городе Ювальде. Она потребовала ужесточить закон о владении оружием после стрельбы в Техасе.

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