* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов

Москва, 11 марта, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Часть представителей переломного поколения, которое росло и формировалось после перестройки и развала СССР, считает Россию злом, а Соединённые Штаты — примером всего самого лучшего. Об этом актёр Сергей Селин, сыгравший старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», заявил 11 марта в беседе с aif.ru.

Максим Константинов/ТАСС Актёр Сергей Селин

Селин прокомментировал поведение актёра Артура Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов) и шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Первый в январе заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что готов тайно выступать перед бойцами ВСУ, второй развлекает русофобскими «остротами» зарубежную публику.

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью всё своё. Только с тех пор всё поменялось. У нас очень многим можно гордиться. Но с ними тот случай, когда ну очень сильна память», — отметил Селин.

Таким, как Галкин и Смольянинов, считает актёр, привычнее «охаять всё наше», чем признать, что Россия перестала пресмыкаться перед США. Эти артисты по-прежнему уверены, что «всё лучшее — в Америке», у них в головах сохраняется «разброд и шатание».

Селин добавил, что Россия «прищемила хвост» Западу, который пребывает в состоянии кризиса, но для Галкина и Смольянинова это личная боль. Он сравнил их чувства с воздействием на «любимую мозоль».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Селин отказался прочитать на камеру текст об «умирающей России». Он заявил, что актёр не должен врать людям, напротив, представителям этой профессии следует говорить как можно больше правды.