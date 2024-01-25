* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов

Москва, 25 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Сбежавший из России актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов), заявил о готовности выступать перед ВСУ, но тайно. Об этом он сообщил в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), полагая, что говорит с главой офиса главы киевского режима Андреем Ермаком.

Photoagency Interpress/Global Look Press Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов)

В беседе он выразил готовность к сотрудничеству с офисом главы киевского режима и согласился на выступления.

«Я готов и максимально открыт, приеду куда просите, к бойцам тоже съезжу», — заявил Смольянинов, который сейчас находится в Латвии.

Однако он заявил, что его родные находятся в России, поэтому он готов выступать тайно.

Пранкеры также сообщили, что на Украине готовы обсудить вопрос выдачи Смольянинову и его семье украинского гражданства. В этой связи актёр заявил, что для него это было бы идеальным предложениям. Однако он уточнил, будет ли предложение о гражданстве «под ключ» или это будет процесс интеграции.

В разговоре артист согласился на то, чтобы сначала состоялся его непубличный визит на Украину, где он бы смог обсудить с офисом президента все детали получения гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, Смольянинов уехал из России осенью 2022 года и перебрался в Латвию. Он неоднократно осуждал российскую специальную военную операцию, негативно отзывался об участниках СВО. Актёр из «Девятой роты» даже заявил, что на фронте пристрелил бы воюющего за Донбасс коллегу Сослана Фидарова. В мае артиста внесли в перечень террористов и экстремистов.

Следственный комитет России 9 января 2023 года решил возбудить уголовное дело против Смольянинова после его заявления о готовности воевать на стороне ВСУ. Так, в одном из интервью он выразил желание участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Он раскритиковал своего крёстного отца, артиста Ивана Охлобыстина, за поддержку российской спецоперации, а также добавил, что судьба России ему безразлична.

Актёр также признавался, что зарабатывает в Латвии игрой в переходах в составе музыкальной группы cheLovek.