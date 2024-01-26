* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Вена, 26 января, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) высмеял на своём выступлении в австрийской Вене оправдания певца Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Юморист перепел одну из песен исполнителя, переделав слова на манер его извинений.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«На чуть-чуть забежал, утратив контроль, и весь мир вдруг узнал, что голый король. Словно я Буратино какой-то теперь, ведь мой ключик невинный открыл не ту дверь. Я и не знал, что тусовка эта будет голой, я шёл в магазин за колой», — спел Галкин под аккомпанемент песни «Я и не знал».

Ранее Галкин уже шутил над Киркоровым во время прошлогодних выступлений в США. Тогда комик заявил, что, если бы певец посетил зону проведения спецоперации на Украине в одном из концертных нарядов «в блестящих колготках», перемирие точно продлилось бы несколько дней. Сам Киркоров, в свою очередь, над Галкиным никогда не шутил и ответил тогда, что посетил бы передовую и в колготках, если бы это помогло спасти жизни и достичь перемирия.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Галкин начал критиковать российское руководство и проведение специальной военной операции и вместе с супругой певицей Аллой Пугачёвой покинул страну и переехал в Израиль. После эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года Галкин не переставал публично критиковать Россию и признавался, что уважает свою новую родину и учит иврит. В октябре комик рассказал, что готов отправиться в гастрольное турне по Европе — Кипру, Польше, Молдавии и Великобритании из охваченной войной его новой родины.

В декабре депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь Галкина к уголовной ответственности за фейки об армии и дискредитацию ВС России. Парламентарий задался вопросом, считает ли кто-то, что шоумен «несёт безобидную дурь» про события спецоперации, так как за многие его высказывания вполне впору заводить папку с уголовным делом.

После участия Киркорова в «голой» вечеринке Ивлеевой в конце декабря 2023 года его начали убирать из новогодних программ. Помимо него в ней участвовало множество звёздных гостей, в том числе Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие. Все они после возникшего общественного резонанса принесли свои извинения за участие в столь скандальном мероприятии. В частности, Киркоров записал видеообращение, в котором рассказал, что зашёл туда всего на пять минут и ушёл сразу, как понял, что там происходит, а Ивлеева заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, направит в благотворительные организации.