Актёр Сергей Селин отказался зачитывать текст об «умирающей России»
Москва, 5 марта, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Российский актёр Сергей Селин отказался прочитать на камеру текст об «умирающей России».
Актёр, начав зачитывать написанный для него текст, признался, что ему не нравятся слова об умирающей глубинки, нищете и беспросветности. Селин заявил, что профессия актёра не в том, чтобы врать людям, а напротив — чтобы говорить как можно больше правды.
В ответ ему предложили зачитать текст, чтобы люди поверили, что это и есть правда и что Россия оказалась в беде.
«Мы не оказались в беде. Мы на определённом этапе. Мы молодая страна. И я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути, если у тебя такие мысли», — сказал Селин.
Он возмутился тем, что нужно говорить об умирающих городах в России.
«Да не умирают города! В конце концов, ну что ты талдычишь об одном и том же! Ну где ты видел умирающие города?» — сказал актёр.
Селин добавил, что хочет, чтобы зритель услышал его вариант и его представление о том, что сегодня происходит в России. Он предупредил, что если этого не будет, он уйдёт со съёмок. Когда его предложение не приняли, Селин порвал сценарий и покинул студию.
Сергей Селин, прославившийся ролью Анатолия Дукалиса, оперуполномоченного из сериала «Улицы разбитых фонарей», играет в Театре Российской Армии. Также он продолжает сниматься в фильмах. В 2023 году с его участием вышли сериал «Моя девочка» и фильм «Новогодний ол инклюзив». Также он снялся в ещё не вышедшем фильме «Настоящий герой» и сериале «Непослушник-3».
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