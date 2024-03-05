Москва, 5 марта, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Российский актёр Сергей Селин отказался прочитать на камеру текст об «умирающей России».

Кадр из видео Актёр Сергей Селин

Актёр, начав зачитывать написанный для него текст, признался, что ему не нравятся слова об умирающей глубинки, нищете и беспросветности. Селин заявил, что профессия актёра не в том, чтобы врать людям, а напротив — чтобы говорить как можно больше правды.

В ответ ему предложили зачитать текст, чтобы люди поверили, что это и есть правда и что Россия оказалась в беде.

«Мы не оказались в беде. Мы на определённом этапе. Мы молодая страна. И я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути, если у тебя такие мысли», — сказал Селин.

Он возмутился тем, что нужно говорить об умирающих городах в России.

«Да не умирают города! В конце концов, ну что ты талдычишь об одном и том же! Ну где ты видел умирающие города?» — сказал актёр.

Селин добавил, что хочет, чтобы зритель услышал его вариант и его представление о том, что сегодня происходит в России. Он предупредил, что если этого не будет, он уйдёт со съёмок. Когда его предложение не приняли, Селин порвал сценарий и покинул студию.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3871845" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Дукалис» отказался зачитывать на камеру текст об «умирающей России»

Сергей Селин, прославившийся ролью Анатолия Дукалиса, оперуполномоченного из сериала «Улицы разбитых фонарей», играет в Театре Российской Армии. Также он продолжает сниматься в фильмах. В 2023 году с его участием вышли сериал «Моя девочка» и фильм «Новогодний ол инклюзив». Также он снялся в ещё не вышедшем фильме «Настоящий герой» и сериале «Непослушник-3».

Российский актёр Иван Охлобыстин 4 марта заявил, что поездка певца Филипп Киркоров в Донбасс — попытка получить индульгенцию после участия в «голой вечеринке». Российских военных и жителей Донбасса коробит от этих поездок и концертов.