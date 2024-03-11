Россиян предупредили о попытках мошенников получить образцы голосов
IT-эксперт Закарян: мошенники стараются заполучить образец голоса жертвы
Москва, 11 марта, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Мошенники стали чаще просить своих потенциальных жертв прислать голосовое сообщение, чтобы в дальнейшем использовать образец голоса для незаконного получения денег. Об этом руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян сообщил 11 марта агентству «Прайм».
По его словам, для того, чтобы заполучить образцы голосов, злоумышленники используют разные предлоги. В частности, они обещают пользователям смартфонов заказы на озвучивание рекламы или фильмов.
Образцы голосов им нужны, чтобы с помощью искусственного интеллекта генерировать фразы, которые, к примеру, смогут убедить родственников этого человека отправить деньги или взять кредит в банке. Кроме того, злоумышленники используют голосовые сообщения со взломанных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях.
«Поэтому уже сейчас к голосовым сообщениям лучше относиться как к конфиденциальной информации, которую не стоит предоставлять незнакомцам», — отметил эксперт.
Он посоветовал класть трубку или перезванивать собеседнику в случаях, если разговор выглядит подозрительно. С помощью специальных программ мошенники могут маскировать и изменять голос в режиме реального времени, добавил Закарян.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Ваге Закарян предупреждал, что при использовании голосового помощника не стоит разглашать финансовую информацию и другие личные данные, так как эта информация может попасть к злоумышленникам.