Москва, 11 марта, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Мошенники стали чаще просить своих потенциальных жертв прислать голосовое сообщение, чтобы в дальнейшем использовать образец голоса для незаконного получения денег. Об этом руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян сообщил 11 марта агентству «Прайм».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, для того, чтобы заполучить образцы голосов, злоумышленники используют разные предлоги. В частности, они обещают пользователям смартфонов заказы на озвучивание рекламы или фильмов.

Образцы голосов им нужны, чтобы с помощью искусственного интеллекта генерировать фразы, которые, к примеру, смогут убедить родственников этого человека отправить деньги или взять кредит в банке. Кроме того, злоумышленники используют голосовые сообщения со взломанных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях.

«Поэтому уже сейчас к голосовым сообщениям лучше относиться как к конфиденциальной информации, которую не стоит предоставлять незнакомцам», — отметил эксперт.

Он посоветовал класть трубку или перезванивать собеседнику в случаях, если разговор выглядит подозрительно. С помощью специальных программ мошенники могут маскировать и изменять голос в режиме реального времени, добавил Закарян.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Ваге Закарян предупреждал, что при использовании голосового помощника не стоит разглашать финансовую информацию и другие личные данные, так как эта информация может попасть к злоумышленникам.