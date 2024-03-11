Москва, 11 марта, 2024, 12:24 — ИА Регнум. В России за последние шесть лет безработица снизилась на 20%, сообщила 11 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия».

Известия/Константин Кокошкин

«Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. В последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица», — сказала вице-премьер.

Голикова уточнила, что среднегодовая численность занятых в России составила 73,6 млн человек.

Как передавало ИА Регнум, 10 января президент России Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря заявил, что уровень безработицы достиг минимального уровня за всю историю Российской Федерации. При этом глава государства указал на то, что в стране наблюдается серьёзный дефицит кадров, в первую очередь не хватает высококвалифицированных специалистов.

В сентябре 2023 года Путин обратил внимание на то, что безработица в России составляет всего 3% и такого никогда не было. Однако в этой связи возникают вопросы с трудовыми ресурсами, но и они тоже решаются, но впервые за несколько лет у нас растут реальные доходы населения. Это скромные доходы, но тенденция правильная, добавил глава государства.