Анадырь, 10 января, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В России минимальный уровень безработицы и серьёзный дефицит высококвалифицированных рабочих кадров, заявил президент Владимир Путин 10 января на встрече с жителями Анадыря.

Илья Питалев/РИА Новости

«У нас безработица 2,9%. Такого не было никогда в истории Российской Федерации, да и в Советском Союзе, по-моему, никогда такого не было», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в стране наблюдается большой дефицит кадров, прежде всего не хватает высококвалифицированных рабочих.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3858809" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин проехал по улицам Анадыря и посетил круглогодичный тепличный комплекс

Как сообщало ИА Регнум, Институт экономики РАН опубликовал в конце прошлого года результаты исследования о рынке труда. Выяснилось, что, по итогам года, в стране наблюдается дефицит 4,8 млн работников.

О дефиците кадров заявил 91% компаний, работающих в России. Больше всего не хватает медиков, представителей рабочих специальностей, операторов, водителей. Дефицит наблюдается в обрабатывающем производстве, строительстве, транспорте.