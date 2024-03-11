Москва, 11 марта, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Российское руководство внимательно наблюдает за ситуацией вокруг возможной отправки воинских контингентов из стран НАТО в зону украинского конфликта. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 11 марта журналистам.

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Представитель Кремля прокомментировал сообщения о присутствии на Украине натовских военных. По его словам, российские спецслужбы давно располагали информацией, что на украинской территории находятся лица, имеющие «прямое отношение к НАТО».

«В целом расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некий контингент, конечно, являются ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряжённости», — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это очень опасная линия, которая потенциально может иметь нежелательные последствия.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Он признался, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Издание Politico со ссылкой на анонимные источники сообщило 9 марта, что Франция приступила к созданию альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Париж, согласно этой информации, фактически выступает организатором открытого участия Европы в украинском конфликте, углубляя тем самым своё противостояние с Берлином, который проводит более осторожную линию.

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, некоторые из стран альянса уже отправили своих военных в зону конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что после слов Сикорского попытки НАТО отрицать этот факт потеряли смысл.