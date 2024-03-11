Москва, 11 марта, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Российский кинематограф за последние 10-15 лет стал более качественным, а кинопроизводству пора снимать фильмы о войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя 96-ю церемония вручения премии «Оскар».

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Несколько слов о нашем кино. Оно стало гораздо более качественным, чем было ещё 10–15 лет назад. Вот многое поменялось: нормальные сценарии, приличные диалоги, режиссура, игра артистов. Нравится. И тем не менее. Надо идти вперёд. Снимать о войне», — написал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что боязнь сфальшивить на «святых темах» понимаема, так как кинокартины о войне нельзя снимать «примитивно, пошло и гламурно». Однако, как подчеркнул он, снимать необходимо и пора.

Вместе с тем Медведев добавил, что, при кинопроизводстве новых картин важно возвеличивать подвиги российских героев.

Зампред Совбеза также предложил снимать документальные и игровые фильмы на военную тему, чтобы российское общество знало и помнило о героях.

Как передавало ИА Регнум, в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук, известных как «Оскар».

Так, британский и американский режиссёр Кристофер Нолан завоевал премию за режиссуру фильма «Оппенгеймер», главный актёр картины, 47-летний ирландский актёр Киллиан Мёрфи удостоился премии в номинации «Лучшая мужская роль».

В категории «Лучшая женская роль» за картину «Бедные-несчастные» премии «Оскар» удостоилась американская актриса Эмма Стоун. На награду в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Аннетт Бенинг («Дайана Найэд), Кэри Маллиган («Маэстро») и Сандра Хюллер («Анатомия падения»).

Американская киноакадемия признала британскую картину «Зона интересов» Джонатана Глейзера «Лучшим зарубежным фильмом». Награды в других номинациях получили «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки («Лучший полнометражный анимационный фильм»), «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» Дейва Маллинса («Лучший короткометражный мультфильм»), «Чудесная история Генри Шугара» (Лучший короткометражный фильм»), «20 дней в Мариуполе» («Лучший документальный фильм») и «Последняя ремонтная мастерская» («Лучший короткометражный документальный фильм»).