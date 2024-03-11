Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2024, 08:01 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе (США) прошла 96-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук, известных как «Оскар». Трансляцию мероприятия, прошедшего в воскресенье, 10 марта, вёл телеканал ABC.

AP/TASS 96-я церемония вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе

Кинолента «Оппенгеймер», повествующая о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, выиграла сразу в нескольких номинациях. Сам фильм получил «Оскар» каклучший фильм года. Режиссёр картины Кристофер Нолан одержал победу в номинации «Лучший режиссёр года».

Актёры Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни — младший, исполнившие роли Роберта Оппенгеймера и Льюиса Штраусса соответственно, победили в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана».

В категории «Лучшая женская роль» за картину «Бедные-несчастные» награды удостоилась американская актриса Эмма Стоун. «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» получила Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).

Лучшим зарубежным фильмом, как передавало ИА Регнум, американская киноакадемия признала британскую картину «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Награды в других номинациях получили «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки («Лучший полнометражный анимационный фильм»), «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» Дейва Маллинса («Лучший короткометражный мультфильм»), «Чудесная история Генри Шугара» (Лучший короткометражный фильм»), «20 дней в Мариуполе» («Лучший документальный фильм») и «Последняя ремонтная мастерская» («Лучший короткометражный документальный фильм»).