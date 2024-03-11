Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2024, 07:30 — ИА Регнум. 47-летнйи ирландский актёр Киллиан Мёрфи удостоился премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Оппенгеймер», повествующем о создателе американской атомной борьбы Роберте Оппенгеймере. Трансляцию 96-й церемонии вручения награды киноакадемии США 10 марта транслировал телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM «Оскар»

В борьбе за награду в этой категории Мёрфи опередил Брэдли Купера («Маэстро»), Колмана Доминго («Растин»), Пола Джаматти («Оставленные») и Джеффри Райта («Американское чтиво»). Ранее ирландский актёр был удостоен за эту роль кинопремии «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактёров США.

В категории «Лучшая женская роль» за картину «Бедные-несчастные» премии «Оскар» удостоилась американская актриса Эмма Стоун. На награду в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Аннетт Бенинг («Дайана Найэд), Кэри Маллиган («Маэстро») и Сандра Хюллер («Анатомия падения»).

Эмма Стоун получила награду второй раз в карьере. В 2017 актриса выиграла в номинации «Лучшая женская роль» за киноленту «Ла-Ла Ленд».

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе церемонии награждения американский киноактёр Роберт Дауни — младший получил первый в своей карьере «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за исполнение роли Льюиса Штраусса в фильме «Оппенгеймер».