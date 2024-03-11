Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Британский и американский режиссёр Кристофер Нолан завоевал премию «Оскар» за режиссуру фильма «Оппенгеймер», церемонию вручения транслировал телеканал ABC.

AP/TASS Режиссёр Кристофер Нолан

Фильм был номинирован в 13 категориях, из которых драма одержала победу в семи. Картина была признана лучшей за актёрскую и операторскую работу, режиссуру, монтаж и музыку.

Кроме того, «Оппенгеймер» получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года».

Как передавало ИА Регнум, в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук, известных как «Оскар».

47-летний ирландский актёр Киллиан Мёрфи удостоился премии в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Оппенгеймер». В категории «Лучшая женская роль» за картину «Бедные-несчастные» премии «Оскар» удостоилась американская актриса Эмма Стоун. На награду в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Аннетт Бенинг («Дайана Найэд), Кэри Маллиган («Маэстро») и Сандра Хюллер («Анатомия падения»).