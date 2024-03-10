Москва, 10 марта, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Российские военные на херсонском направлении уничтожили за сутки 45 украинских военных, на южнодонецком — 150 бойцов ВСУ, сообщил 10 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников /РИА Новости

На херсонском направлении ВС России подбили САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, а также артиллерийскую систему М777 американского производства, две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На этом направлении российские военные нанесли удары по ВСУ в районах сёл Работино и Степовое в Запорожской области и посёлка Ивановка в Херсонской области. ВСУ потеряли до 45-ти военных и три автомобиля.

На южнодонецком направлении нанесли удары по украинским силам в районе города Угледара и села Старомайорское в ДНР.

«Потери ВСУ составили [на южнодонецком направлении] свыше 150-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

Представитель Министерства обороны добавил, что на южнодонецком направлении российские военные также уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

Также он сообщил, что за сутки российская авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники уничтожили пункт управления ВСУ в районе посёлка Желанное в ДНР. Также российские соединения уничтожили в районе села Новокалиново два склада топлива, два арсенала украинской армии и пункт управления дронами.

На авдеевском направлении ВС России за сутки отбили две атаки ВСУ в районе сёл Орловка и Тоненькое в ДНР и улучшили своё положение. ВСУ потеряли одну «Гвоздику», две Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства.