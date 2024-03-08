Авдеевка, ДНР, 8 марта, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России поразили укрепрайон Вооружённых сил Украины на авдеевском направлении. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщили в Министерстве обороны.

Oleg Belyakov Су-34

«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на авдеевском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После получения от разведки подтверждения о поражении заданных целей экипажи истребителей-бомбардировщиков благополучно вернулись на аэродром базирования.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения ВС России улучшили положение на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. За сутки российские военные отразили четыре атаки и семь контратак штурмовых групп ВСУ.

Он отметил, что в результате боевых действий противник потерял до 390 человек личного состава, а также две бронемашины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 14 транспортных средств и склад с боеприпасами.