Санкт-Петербург, 10 марта, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Работу аэропорта Пулково ограничили для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, сообщили 10 марта в Росавиации.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 17:00 мск 10 марта (воскресенье) на работу аэропорта Пулково введены ограничения», — сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

По данным Telegram-канала «112», в аэропорту Пулково ввели план «Ковёр». Воздушная гавань работает с ограничениями.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта работу аэропорта Пулково ограничили в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Ограничения тогда ввели в 19:32 мск. В Росавиации заявили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Сообщалось также, что в Пулково ввели план «Ковёр» из-за возможной угрозы атаки беспилотника. Ограничения в работе петербургского аэропорта сняли спустя полчаса.

Помимо этого, 18 января временные ограничения для обеспечения безопасности полётов вводились в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. В тот же день меры отменили.