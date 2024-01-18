Москва, 18 января, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Временные ограничения, вводившиеся в аэропорту Шереметьево, сняты. Все столичные аэропорты работают штатно, сообщил 18 января пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Все московские аэропорты работают штатно. Временные ограничения для Шереметьево сняты», — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации пояснил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Так, по состоянию на 14:00 мск некоторые ограничения на приём воздушных судов действовали в Шереметьево.

Как сообщало ИА Регнум, столичный аэропорт Внуково днём 18 января на некоторое время приостанавливал приём и отправку воздушных судов. В работе аэропорта Домодедово ограничений не было.