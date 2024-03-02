Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 20:07 — ИА Регнум. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введён план «Ковер» из-за угрозы атаки бепилотника, сообщил 2 марта источник Telegram-канала «112».

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По его данным, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолёты.

Как передавало ИА Регнум, утром 2 марта в дом № 161 на Пискарёвском проспекте в Петербурге попал беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. Шесть человек обратились за помощью, один из них был госпитализирован.

Губернатор города Александр Беглов уточнил, что частично пострадало остекление балконов двух жилых многоэтажек. Он отметил, что жители пострадавшего дома получат компенсации от властей города.

Очевидцы рассказали о моменте ЧП. Они сообщили, что заметили БПЛА, когда он пролетал над Ржевским полигоном. Затем беспилотник долетел до пятиэтажки на Пискарёвском проспекте и врезался в неё, произошёл взрыв. Свидетели предположили, что целью дрона была нефтебаза, находящаяся недалеко от многоэтажных жилых домов, в которые он врезался.