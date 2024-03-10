Бухарест, 10 марта, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Румыния, однажды взяв курс на Запад, в итоге утратила суверенитет, написал в свой статье «Этапы румынской внешней политики в 1990-2023» бывший министр иностранных дел республики Адриан Северин. Статью опубликовал в своём блоге публицист Ион Кристою.

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Автор материала отметил, что политическая элита страны производит правительства, всё менее и менее способные противостоять внешним вызовам, извлекать выгоду из возможностей и нейтрализовывать угрозы. Румынская внешняя политика с 1990 года по настоящее время прошла несколько стадий роста и упадка, конфигурации и деградации, отметил Северин.

Он разбил время это время на периоды и охарактеризовал каждый из них.

Период с 1992 по 1996 годы он назвал временем реактивной политики сближения, нащупывания и баланса между «старыми друзьями» и «новыми друзьями» в контексте начала экспансии евроатлантического Запада в сторону евроазиатского Востока. Варшавский договор распался, и республика радовалась, что вырвалась из советского лагеря.

Период с 1996 по 1998 годы — это время многовекторной, упреждающей и наступательной политики, которая должна была обеспечить Румынии роль регионального лидера в Восточной и Юго-Восточной Европе. СССР распался, а американское господство ещё не наступило, и Румыния перешла от оборонительной политики к наступательной, пытаясь выйти из изоляции, утвердиться в качестве лидера в регионе.

Время с 1998 года по 1999 год стало периодом резко русофобской, умеренно американо-скептической, догерманофильской и евроориентированной политики. Северин назвал его адинамичным временем для Румынии.

В 1999–2007 годы Румыния вела одностороннюю политику национального консенсуса евроатлантической интеграции («бегство на коллективный Запад»), рассматриваемую как самоцель, а не как средство и, следовательно, как достижимую любой ценой. Румынские политические силы согласились, что нужно идти в НАТО и ЕС. 2000–2004 годы — время крупной уступки, ускоряющей процесс превращения партнёрства с США в вассальные отношения: Бухарест предложил Вашингтону привилегию вести переговоры о личности главы румынской дипломатии, который затем стал агентом США, а не агентом Румынии в мире.

И, наконец, последний период — 2007–2023 года — фактический отказ от суверенитета с последствиями самолишения какой-либо внешней политики. По оценке Северина, республика стала колонией.

«Это период, когда президент Румынии Траян Бэсеску [с 20 декабря 2004 по 21 декабря 2014 года], преобразованный по своей воле и, следовательно, вопреки Конституции, из «президента-посредника» в «президента-игрока», что было равносильно государственному перевороту, запустил «Великий светлячок», — написал Северин.

Это доктрина, ставящая Румынию на 100% в ось Вашингтон-Лондон. Он полностью подчинил внешнюю политику, политику безопасности и обороны Румынии, со всеми расширениями и последствиями внутренней политики, американской геополитической повестке дня, то есть трансатлантической повестке дня белых англосаксонских протестантов.

«Таким образом, внешнеполитическая повестка Румынии стала иметь только один пункт: как добросовестно выполнять указания США», — сообщил Северин.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября МИД Румынии заявил, что американцы готовы разместить на территории республики группу истребителей F-16 для защиты румынского воздушного пространства. Глава МИД республики Луминица Одобеску поговорив об этом с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, сказала, что НАТО важно сохрять бдительность в Чёрном море и регионе.

В Москве предупредили Бухарест, что Россия будет считать использование военных авиабаз Румынии, а также Словакии и Польши, для взлёта военных самолётов США их вступлением в конфликт на Украине. Как рассказал позже лава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, представители республик были обескуражены этим предупреждением и бросились докладывать о возникшей проблеме в Вашингтон.