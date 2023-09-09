Бухарест, 9 сентября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Власти США решили разместить на территории Румынии группу истребителей F-16 для защиты воздушного пространства республики, заявило 8 сентября Radio Romania International, ссылаясь на МИД страны.

Georg Wendt/Global Look Press

Журналисты сообщили, что министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию с обломками беспилотника, обнаруженными в республике на границе с Украиной.

«Они также обсудили меры укрепления двустороннего сотрудничества по защите безопасности воздушного пространства, в этом контексте было упомянуто размещение ВВС США самолётов F-16 на территории Румынии», — говорится в сообщении.

Одобеску поприветствовала решение Вашингтона поддержать Бухарест. Она также заявила о важности сохранения бдительности НАТО к происходящему в Чёрном море и регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября портал inpolitics предупредил, что Украина может спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, прибегнув к провокации. По мнению авторов статьи, предлогом для этого может стать якобы падение российских БПЛА на территории Румынии.

6 сентября румынский министр национальной обороны Анджел Тылвэр проинформировал, что около населённого пункта Плауру недалеко от румыно-украинской границы нашли фрагменты, которые могут принадлежать беспилотнику. Вместе с тем он уточнил, что эти обломки могут оказаться старыми, поскольку их обнаружили в местности с густой растительностью.

На следующий день в НАТО сообщили, что Бухарест уведомил блок об инциденте. Альянс выразил солидарность с Румынией и отметил, что значительно нарастил присутствие в Чёрном море. В то же время генсек Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет свидетельств, что инцидент с дроном в Румынии произошёл в результате «преднамеренной атаки со стороны России».