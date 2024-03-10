Варшава, 10 марта, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Заявление главы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможности отправки войск западных стран в зону конфликта на Украине является бредом. Такое мнение 10 марта высказал польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха в соцсети Х.

Zuma/TASS

«На конференции также прозвучали крайне безответственные слова о реализации «творчески продуманной и асимметричной эскалации». Под этим бредом скрывается просто провокационное поведение, которое не в интересах Польши», — написал он.

По мнению журналиста, министр иностранных дел Польши напрасно согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе о возможности ввода на территорию Украины иностранного военного контингента, так как в случае вооружённого конфликта поляки в одиночку будут оборонять свою страну.

«Удивительно, что польские политики не видят разницы в географическом положении Франции и Польши. Макрон не будет защищать наши границы в случае чего, это будем делать мы. Опомнитесь», — добавил Важеха.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Макрон в ходе встречи с лидерами парламентских фракций назвал условием для начала Парижем интервенции на Украину наступление армии России на Киев или Одессу. Позднее в этот же день глава минобороны Франции Себастьен Лекорню попытался смягчить слова президента страны, отметив, что их вырвали из контекста и речь шла только о разминировании французскими военными территорий на Украине или же обучении ими бойцов ВСУ, а не касалась их участия в боях.

Сикорский 8 марта отметил, что отправку западных военных на Украину нельзя считать немыслимой. По его словам, западные страны должны провести «творчески продуманную и асимметричную эскалацию» в сложившейся ситуации.

Член Совета Федерации Алексей Пушков 9 марта заявил, что Макрону и Сикорскому стоит обсудить последствия отправки войск НАТО на Украину. Он отметил, что французскому лидеру после таких заявлений приходится отбиваться от критики со стороны соотечественников.