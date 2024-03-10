Москва, 10 марта, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении, отразив две атаки Вооружённых сил Украины, сообщил 10 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции», — заявил он.

На авдеевском направлении российские силы отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Орловка и Тоненькое в ДНР. Суточные потери украинской армии составили до 310 военнослужащих. Помимо этого, российская армия ликвидировала на этом направлении танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы России поразили САУ М109 «Paladin» американского производства, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 ВСУ.

Кроме того, российская армия на авдеевском направлении нанесла огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад, а также 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Майорск, Новокалиново, Бердычи и Розовка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы ДНР Игорь Кимаковский 10 мартарассказал, чтороссийские военные уничтожили две боевые машины пехоты украинской армии Мarder и Bradley у посёлков Орловка и Бердычи под Авдеевкой. Он уточнил, что первые удары по военной технике ВСУ нанесли FPV-дронами, после чего её добили из противотанковых ракетных комплексов и артиллерии.

Кимаковскийтакже заявил, что российские разведчики зафиксировали в районе Авдеевки в ДНР группу иностранных наёмников. По его словам, на упомянутом участке фронта работают представители Польши и Грузии.