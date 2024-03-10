Донецк, 10 марта, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили у посёлков Орловка и Бердычи под Авдеевкой две боевые машины пехоты украинской армии — Мarder и Bradley. Об этом 10 марта рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Виталий Аньков/РИА Новости

«По данным средств объективного контроля, под Орловкой наши бойцы уничтожили БМП Marder, а у Бердычей снова подбили Bradley», — заявил он в беседе с ТАСС.

Советник главы республики уточнил, что первые удары по военной технике ВСУ нанесли FPV-дронами, после чего её добили из противотанковых ракетных комплексов и артиллерии.

По словам Кимаковского, среди экипажей обеих подбитых БМП ВСУ есть погибшие и раненые.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС России за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. По его словам, ВСУ потеряли на этом направлении за сутки до 500 бойцов, четыре боевые бронированные машины, включая БМП Bradley и бронетранспортёр М113 производства США, а также четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Конашенков 4 марта заявил, что армия России уничтожила ещё один американский танк Abrams на авдеевском направлении в зоне СВО. Он уточнил, что российские военные также уничтожили три БМП противника, включая три американские Bradley.