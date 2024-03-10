Авдеевка, ДНР, 10 марта, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Российские разведчики зафиксировали в районе города Авдеевки в ДНР группу иностранных наёмников, сообщил 10 марта советник главы республики Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши разведчики зафиксировали группу иностранных наёмников у Тоненького и Орловки», — сказал Кимаковский в интервью ТАСС.

На упомянутом участке фронта работают представители Польши и Грузии, сообщил советник главы ДНР, ссылаясь на данные объективного контроля.

Как сообщало ИА Регнум, Кимаковский 4 марта проинформировал о том, что командование перебросило резервы к селу Бердычи в районе Авдеевки. ВСУ безуспешно пытаются удержать линию обороны и несут большие потери.

Российские войска освободили Авдеевку от ВСУ 17 февраля. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу доложил в Кремле президенту Владимиру Путину. Украинская армия потеряла за сутки в Авдеевке полторы тысячи военных.

Сапёры проводят разминирование территорий в Авдеевке.

Минобороны России ежедневно докладывает об улучшении позиций российской армии на авдеевском направлении. Как сообщил 9 марта официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли четыре с половиной сотни военных.