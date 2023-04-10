Вашингтон, 10 апреля, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Вывод американских войск из Афганистана, осуществлённый президентом США Джо Байденом, проложил путь к ещё одному террористическому акту, подобному происшедшему в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом заявил 9 апреля сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 11 сентября

«Когда администрация Байдена говорит вам, что в Афганистане нет террористов, они лгут. В отчёте администрации говорится, что наша миссия выполнена и именно поэтому Байден покинул Афганистан. Он утверждает, что мы ликвидировали все террористические угрозы в Афганистане, поэтому он ушёл, чтобы положить конец этой самой продолжительной войне», — сказал сенатор.

Грэм отметил, сославшись на американских генералов, что усиление террористических организаций в Афганистане настолько серьёзно, что США в следующие шесть месяцев могут подвергнуться внезапному нападению.

Грэм предупредил о формировании в регионе «смертоносного коктейля» в сочетании с опасностями политики открытых границ внутри страны, которая может привести к новым терактам подобным 11 сентября, если администрация США не изменит свой курс.

«Моя точка зрения на то, что сделал в Афганистане Байден, заключается в том, что он проложил путь к еще одному теракту 11 сентября», — подчеркнул сенатор.

Как сообщалось ранее, экс-президент США Дональд Трамп назвал Байдена и Белый дом ответственными за «некомпетентную сдачу» Афганистана. По словам Трампа, нынешний американский лидер допустил то, что в распоряжении афганских исламистов оказались вооружение и военная техника на $85 млрд.