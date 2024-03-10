Вашингтон, 10 марта, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Американские пользователи социальной сети X (ранее Twitter) раскритиковали президента Джо Байдена за его слова об американских ценностях.

AP/TASS Президент США Джо Байден

Ранее действующий глава Белого дома написал в Х, что, когда доживаешь до его возраста, некоторые вещи «начинаешь понимать яснее». Американский президент добавил, видимо, пытаясь придать этим словам большую значимость, что США определили такие ценности, как честность, порядочность, достоинство и равенство.

Ряд пользователей крайне критически отнёсся к таким заявлениям американского лидера.

«Ты облажался по всем перечисленным ценностям. Худший президент в истории и национальный позор», — написала пользователь Kelly.

«Ни одной из которых [американских ценностей] ты не обладаешь», — поддержал её читатель Librarian Media.

«Позор страны. Весь мир смеется над маразматиком Байденом», — отметил пользователь Matthew J show.

«Ты мошенник, лжец и расист», — возмутилась словами главы Белого дома AliceInCommieLand.

«Самый взрослый идиот, который когда-либо был во главе этой страны!» — выразил мнение Patriot Dad.

Байдену в прошлом году исполнился 81 год, и он является самым возрастным президентом в истории США. Президент США из-за возраста регулярно попадает в неприятные казусы и курьёзные ситуации. Так, Байден здоровался с невидимыми людьми, падал на трапе самолёта и во время публичных выступлений, терял ориентацию в разных местах, путался и продолжает путаться в словах и названиях, а также рассказывает о беседах с политиками, которые на тот момент уже ушли из жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Байден в речи в Конгрессе с ежегодным посланием признал, что некоторые считают его возраст слишком преклонным для нахождения на занимаемом посту. По его словам, для США проблемой является не возраст политиков, а то, устарели ли их идеи.

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти 1 марта рассказал, что Байден пользуется блокнотами, специальными картами (телесуфлёрами) и разными записями даже в ходе частных встреч с небольшим количеством участников. По словам Маккарти, несмотря на то, что он ценит нынешнего президента США, он понимает, что в таком возрасте нельзя занимать пост главы государства.

Экс-президент США Дональд Трамп 9 марта в ответ на предвыборное видео Байдена представил свой вариант — компиляцию моментов с падениями и оплошностями действующего главы Белого дома. Видеозапись под названием «немолодой парень» начинается с признания 46-го президента США о преклонном возрасте и наполнена кадрами с падениями и другими неловкими моментами с его участием.