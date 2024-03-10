Вашингтон, 10 марта, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ответ на предвыборное видео Джо Байдена представил свой вариант — компиляцию моментов с падениями и оплошностями действующего главы государства. Соответствующее видео Трамп 9 марта опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

Предвыборный штаб Дональда Трампа спустя несколько часов после публикации рекламного ролика Джо Байдена представил ролик под названием «немолодой парень», начинающийся с признания 46-го президента США о преклонном возрасте. Большая часть хронометража видео наполнена кадрами с падениями и другими неловкими моментами с участием Байдена.

Ранее Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты. По словам экс-президента США, он рассчитывает обсудить проблемы, которые являются жизненно важными для страны и её граждан. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе беседы с журналистами отказались комментировать призыв Трампа к дебатам, предложив обратиться по этому вопросу к представителям предвыборного штаба Байдена.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Джо Байден принимает важные для страны решения только после того, как посоветуется со своими старыми политическими друзьями. По мнению авторов материала, это может свидетельствовать о нерешительности американского лидера, что мешает ему в тяжёлых и кризисных ситуациях.

В прошедший «Супервторник» Дональд Трамп стал лидером на предварительных выборах (праймериз) Республиканской партии в 14 штатах. После подсчёта голосов бывший постоянный представитель США при ООН и главная соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки.