Вашингтон, 8 марта, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в речи перед палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием признал, что некоторые считают его возраст слишком преклонным для нахождения на посту главы государства.

Global Look Press.com

По его словам, когда люди доживают до такого возраста, они видят определённые вещи яснее, чем когда-либо в жизни. Байден уточнил, что за время политической карьеры ему также говорили, что он слишком молод.

«Мне говорили, что я слишком стар», — сказал он.

Президент США добавил, что считает, что для страны проблемой является не возраст политиков, а то, устарели ли их идеи.

«Ненависть, злость, месть, сведение счетов в числе самых старых идей. Но нельзя руководить Америкой старинными идеями, это лишь отбросит нас в прошлое», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта экс-спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти рассказал, что Байден пользуется блокнотами, специальными картами (телесуфлёрами) и разными записями даже при частных встречах с небольшим количеством участников. Он подчеркнул, что давно знает действующего президента США и ценит его, однако понимает, что в таком возрасте нельзя занимать пост главы государства.

Экс-президент США Дональд Трамп 29 февраля заявил, что сдал успешно два теста на умственные способности, предложив действующему главе государства Байдену сделать то же самое. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, ранее работавший врачом президентов США Барака Обамы и Трампа, также 16 февраля призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности и отчитаться о его результатах перед американцами.

Действующему американскому президенту 81 год, и он часто попадает в различные курьёзные и неудобные ситуации. Так, Байден несколько раз падал, в том числе на публичных выступлениях, здоровался с пустым пространством, говорил о разговорах с уже умершими на тот момент политиками и т.д.